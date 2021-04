En häerzkranke Spuenier krut kuerz virun der Gebuert vu sengem éischte Kand déi gutt Nouvelle: No laangem Waarde gouf e Spenderhäerz fir hie fonnt.

Et ass dem 39 Joer ale Mann awer net einfach gefall, d'Gebuert ze verpassen, fir sech der Operatioun z'ënnerzéien. Schliisslech konnt seng Fra hien iwwerzeegen. Kuerz virum Agrëff hate sech de Salvador a seng Partnerin géigesäiteg Gléck gewënscht.

Wéi hien dunn aus der Narkos erwächt war, konnt hie säi Gléck kaum faassen. En duebelt Gléck huet hien erwaart: Net nëmme gouf him d'Liewe mat engem Spenderorgan gerett, ma och säi Jong ass wärend senger Operatioun gesond op d'Welt komm.

De Spuenier huet un hypertropher Kardiomyopathie gelidden, enger Erkrankung vum Häerzmuskel. 2002 hat hien en Häerzinfarkt. Well sech säi Gesondheetszoustand iwwert d'Zäit verschlechtert huet, war eng Häerztransplantatioun déi eenzeg Méiglechkeet, um Liewen ze bleiwen. No jorelaangem Waarde war et am Mäerz dunn endlech esouwäit.