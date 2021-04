Dës Situatioun geet esou wäit, datt elo d'Justiz ageschalt gouf. Et gëtt wéinst "Arnaque" an e puer Dose Fäll ermëttelt.

Den Takashi Miyagawa hat Succès bei de Fraen. 35 Frëndinnen hat den 39 Joer Japaner, dat awer just mat engem Zil: Vill Kaddoe fir de Gebuertsdag kréien. Fir datt et net esou opfält, datt hie méi Frëndinnen huet, hat hien och all Damm en anere Gebuertsdatum genannt.

Ma awer hunn d'Fraen et lues a lues erauskritt. Dëst goung esou wäit, datt si eng Associatioun fir Affer gegrënnt hunn an de Mann bei der Police gemellt hunn, dat schonn am Februar 2020. Mat senger Arnaque huet hien d'Fraen ëm e Montant vu ronn 100.000 Yens, eng 765 Euro, bedrunn. No der Plainte ass d'Police awer nach amgaangen, no méigleche weideren Affer ze sichen.

De Miyagawa selwer schwätzt awer weder mat den Autoritéiten nach de japanesche Journalisten, déi vill Interessi un dësem Fall hunn. All Kommunikatioun léist hien iwwert säin Affekot lafen.