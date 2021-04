De meteorologesche Service fir d’Baueren a Wënzer hei am Land heescht Agrimeteo.

32 Wiederstatioune moossen all 10 Minutten d’Konditiounen a schécken d’Wäerter iwwert den Handyreseau an d’Zentral vun der Asta, der Administration des services techniques de l'agriculture. D’Wiederdate ginn um Internetsite verëffentlecht a si fir jiddereen zougänglech. Virun allem de Baueren a Wënzer solle se bei hirer Aarbecht déngen.

Nieft Temperatur, Nidderschlag, Wand a Sonnestralung ginn och Modellprognose fir Schädlingen a Planzekrankheete gemaach. Zum Beispill ginn d’Uebstbauere gewuer, wéi héich de Risiko ass fir Schorfinfektioune bei hiren Äppel a Bieren. Unhand vun deenen Informatioune kënnen d’Wënzer a Baueren hir Kulture geziilt zum richtegen Ament mat Planzeschutzmëttel behandelen.

D’Asta schafft, fir déi Modeller ze entwéckelen an ze ënnerhalen, mam Lisat an dem LTA zesummen. Wat d’Schädlings- a Krankheetsprevisiounen ugeet, hätt Lëtzebuerg och eng Virreiderroll, seet de Chef vum meteorologesche Service vun der Asta, den Dr Andrew Ferrone. Si géifen nämlech d’Modellprognose mat der Realitéit um Terrain ofgläichen a kéinten esou kontrolléieren, ob de Schädling schonn do ass an hir Modellberechnunge richteg sinn, am Ausland géif dat nach net gemaach.

Hir Projete fir d’Zukunft si gekoppelt un d’Wiederentwécklungen, déi mam Klimawandel kéinten änneren. Duerch de Klimawandel kéimen nei Saachen op d’Lëtzebuerger Baueren a Wënzer duer. Engersäits Temperatur a Nidderschlag-bedéngt, anerersäits wat Krankheeten a Schädlingen ugeet. Duerch déi méi héich Temperature kéinten neiaarteg Schädlingen a Krankheeten, déi bis elo virun allem am Süde present sinn, och hei optauchen. Och zu méi Dréchente kéint et hei am Land kommen an do wéilt Agrimeteo gäre méi laang Previsiounen, déi iwwert Wochen a Méint ginn, ubidden.

Geschicht vun de meteorologesche Servicer hei am Land

1838 – éischt Wiederstatioun an der Stad Lëtzebuerg. Temperatur a Loftdrock gëtt gemooss, Wand an Himmel beobacht a mat Hand opgezeechent.

1854 – éischten Nidderschlag-Moossapparat bei der Wiederstatioun an der Stad Lëtzebuerg

1900 – zweet Wiederstatioun zu Kënzeg

1907 – Grënnung vum éischte meteorologesche Service. Ëmmer méi Wiederstatioune ginn installéiert a manuell ofgelies.

2000 – éischt vollautomatesch Statioun zu Reiler

2015 – all d’Wiederstatiounen am Grand-Duché si voll automatiséiert.