Bekannt gouf de Juan Joya Borja duerch säin Optrëtt an der spuenescher Emissioun Ratones coloraos, dee séier den Tour op Youtube gemaach huet.

Den 28. Abrëll ass d'Internetsensatioun zu Sevilla am Virgen del Rocío mat 65 Joer gestuerwen, dat no enger schwéierer Krankheet.

Mat sengem Laachen ass den "El Risitas" zu engem risegen Internetphenome ginn.

🍅 C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de Juan Joya Borja, dit "El Risitas", à l'âge de 65 ans.



Acteur et humoriste, il est devenu un meme sur internet grâce à son rire, très communicatif. ❤



Nos pensées vont à ses proches. pic.twitter.com/7HjSTmrumd — jeuxvideo.com (@JVCom) April 28, 2021

Bekannt gouf de Juan Joya Borja, deen iwwregens Comedian a Schauspiller war, duerch säin Optrëtt an der spuenescher Emissioun Ratones coloraos am Joer 2007. Hei huet hien eng Partie Geschichten erzielt aus sengem Liewen, déi hien zum Laache bruecht hunn an aus him eng reegelrecht Sensatioun gemaach hunn.

Relativ séier gouf aus him e Meme, deen agesat gëtt, fir eppes an d'Lächerlecht ze zéien oder fir een einfach auszelaachen.