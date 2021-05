D'Esmé Bianco gehäit dem Skandal-Rockmuseker vir, se iwwer 3 Joer mëssbraucht ze hunn. Et geet ëm schwéier Virwërf, déi am Detail beschriwwe ginn.

Déi brittesch Schauspillerin Esmé Bianco (Game of Thrones) geheit dem Marilyn Manson an der schrëftlecher Uklo Kierperverletzung, Vergewaltegung an anere sexuelle Mëssbrauch vir. D'Virfäll solle sech tëscht 2009 an 2011 ofgespillt hunn.

Ënnert anerem soll d'Bianco am Joer 2009 fir 4 Deeg vum Museker a sengem Haus festgehale gi sinn, e Video-Tournage soll hei de Virwand gewiescht sinn. Hie soll d'Schauspillerin agespaart hunn, dat gefesselt, a soll dobäi souguer ausgepeitscht gi sinn an Elektroschocke kritt hunn. Ma e Videoclip wier ni produzéiert ginn.

Schonn am Februar war d'Esmé Bianco am "New York Magazin" mat dëse Faiten un d'Ëffentlechkeet gaangen. Ma och aner Fraen, wéi d'Schauspillerin Avan Rachel Wood oder d'Modele Sarah McNeilly an Ashley Lindsay Morgan hunn änlech Virwërf géint de Manson gemaach. De Sänger selwer hat d'Virwërf deemools vu sech gewisen a betount, dass seng intim Bezéiungen ëmmer mam Accord vun de Partnerinne war. Iwwert de Fall-Bianco huet hien sech awer nach net geäussert.

D'Police hat am Februar schonn Ermëttlungen ageleet, déi sech ëm den Zäitraum 2009-2011 handelen, wéi de Manson zu West Hollywood gelieft huet.