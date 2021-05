D'Schëff soll d'Häerzstéck vum Park ginn, an deem sech alles ëm de Mythos vun dësem Schëff dréint.

E risege Replik vum Schëff soll zu Suining, am Südweste vum Land, opgeriicht ginn. Suining läit ronn 1.000 Kilometer vum Mier ewech, esou datt et wéineg probabel ass, datt déi nei Titanic d'Mier jee wäert gesinn.

Trotzdeem gleeft den Initiateur vum Projet "Titanicland" u seng Iddi an ass iwwerzeegt, datt vill Leit den Themepark wäerte besiche kommen. 1,2 Milliarden Euro investéiert de Su Shaojun a säi Projet. D'Ouverture ass fir Enn 2021 geplangt.

Wéi d'Original wäert och d'Titanic am Park 260 Meter laang sinn. Eng 100 Aarbechter hu 6 Joer dru geschafft, duebel esou laang wéi um Original, an et goufen 23.000 Tonne Stol verbaut. Alles, vum Iesssall, iwwert d'Kabinnen bis zu den Grëffer vun den Dieren, ass vun der Titanic inspiréiert. Et gëtt esouguer e Motorraum, wou eng Dampmaschinn wäert lafen an esou de Leit d'Impressioun gëtt, um Mier ze sinn.

Experten an Historiker hunn d'Pläng validéiert, affirméiert de Besëtzer. Eng Nuecht op der falscher Croisière wäert ëmgerechent 256 Euro kaschten. D'Touriste gi mat engem Bus bei d'Boot bruecht, wärend deem déi ganzen Zäit "My heart will go on" vum Celine Dion leeft, d'Titelmelodie vum Film "Titanic" mam Leonardo DiCaprio.

Obwuel de Film 1997 vill Spectateuren an déi chinesesch Kino gelackelt hat, gleewe vill Leit net un e Succès vun "Titanicland". Well scho virun e puer Joer gouf et en änleche Plang mat enger Rekonstruktioun vun engem amerikanesche Fliigerträger. Dëse Projet hat ronn 15 Milliounen Euro kascht, gouf awer séier nees opginn.

Den Här Su rechent awer a sengem Park mat 2 bis 5 Millioune Visiteure pro Joer. A fir d'Aweiung wëll hien eppes Spezielles op d'Been stellen. Hie wëll nämlech d Haaptpersonnagen aus dem Film Titanic, d'Rose (Kate Winslet) an den Jack (Leonardo DiCaprio) , esou wéi och de Regisseur James Cameron invitéieren.

Den 10. Abrëll 1912 war d'Titanic zu Southampton a Groussbritannien op hir éischt Rees a Richtung New York opgebrach. Op der Héicht vu Kanada hat d'Schëff en Äisbierg ze pake kritt an ass ënnergaangen. Iwwer 1.500 Leit, Passagéier an Personal, sinn dobäi ëmkomm. 1985 konnt een d'Wrack vun der Titanic fannen, si läit ronn 4.000 Meter ënnert dem Mieresspigel.