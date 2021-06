A wéi enger Metropol lieft et sech am beschten? Déi Fro huet den Economist a senger neister Ranglëscht beäntwert.

Eppes geet däitlech ervir, besonnesch europäesch Stied hunn däitlech un Attraktivitéit verluer. Déi éisträichesch Haaptstad Wien war 3 Joer laang um Stéck déi Stad mat der héchster Liewensqualitéit vun der Welt. Am neiste Rapport, dem "Economist Intelligence Unit Ranking" do, ass Wien emol net méi an den Top 10. De Grond: Corona an ze vill Lockdownen.

Och Zürich a Genf sinn op Plaz 7, respektiv 8 an domat nach déi eenzeg Stied an der Top 10. Frankfurt, Hamburg an Düsseldorf hunn zum Beispill deen déckste Minus am Ranking verbucht vun den am Ganzen 140 ënnersichte Stied. Ma och déi kanadesch Stied Montreal, Vancouver, Calgary an Toronto, bis ewell ëmmer héich placéiert, hu Plazen missen abéissen.

Gewënner vun dësem Joer ass Auckland an Neiséiland, ënner anerem well se do gutt a méi erfollegräich mat der Covid-Kris ëmgaange ginn ass. D'Plazen 2 an 3 si fir Osaka an Adelaide.

Dee gréisste Saz no vir, mat 46 Plaze no uewen op d'14. Plaz, huet Honolulu op Hawaii gemaach.

Um Wupp vun der Tabell huet sech net vill gedoen, Damaskus a Syrien ass dem Rapport no déi Stad op der Welt, mat der mannster Liewensqualitéit.

Wou Lëtzebuerg am Ranking läit, geet aus den Zuele leider net ervir. Déi Zuele sinn net vun der brittescher Wirschaftszeitung Economist verëffentlecht ginn.