Den Titel vun der Fra mat deem meeschte Sexappeal geet dëst Joer un déi 30 Joer al Schauspillerin a Sängerin Teyana Taylor.

Déi zweefach Mamm ass domat déi éischten Afroamerikanerin, déi den Titel "Sexiest Woman Alive" krut. Um Maxim-Cover kann d'Actrice an engem enken Top, enger Camouflage-Box an engem duerchtrainéierte Bauch bewonnert ginn a gesäit dobäi entspaant aus. An dat aus guddem Grond: Als Mamm vun 2 Kanner ass et net ëmmer einfach, Zäit ze fannen, fir sech schéin ze maachen oder "sexy" ze fillen, sou d'Taylor. Dowéinst wier si praktesch ongeschminkt an ongestylt op de Shooting komm.

A grad dës Natierlechkeet huet dem Fotograf Gilles Bensimon gefall. Ugangs war et fir d'Teyana Taylor nach e komescht Gefill, mat Joggingsbox an net frësch-coifféierten Hoer als "Sexiest Woman Alive" fotograféiert ze ginn. Ma dëse Look huet et awer op den neie Maxim-Cover gepackt.

Bekannt gouf d'Taylor schonn a jonkem Alter, wéi si d'Choreographie vum Beyoncé sengem Lidd "Ring the Alarm" inzeenéiert huet. Am Joer 2007 huet si e Vertrag mam Pharrell Williams sengem Label ënnerschriwwen. Mëttlerweil huet si 3 Alben erausbruecht. Hiert schauspillerescht Talent konnt si och schonn dacks ënner Beweis stellen. Ënnert anerem ass si a Filmer wéi "Coming 2 America" (2021) oder Honey: Rise Up and Dance (2018) ze gesinn.

Dass Natierlechkeet gutt bei de Leit ukënnt, huet och d'Mila Kunis gewisen. Si krut den Titel "Sexiest Woman Alive" am Joer 2013. Ëmmerhin gesäit een d'Actrice dacks an engem Fräizäit-Outfit an och hire Sënn fir Humor an hir onkomplizéiert Aart fanne vill Leit sympathesch.