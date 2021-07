Am Kader vum 60. Gebuertsdag vun der Prinzessin Diana gouf en Donneschdeg en Statu hir zu Éieren offiziell presentéiert.

Mat vill Spannung ass erwaart ginn, wéi sech d'Bridder William an Harry bei der Zeremonie verhalen. Hiert fréiert enkt Verhältnis zouenee ass zanter dem Harry senger Hochzäit mat der US-Actrice Meghan Markle däitlech méi ofgekillt. An trotz all den Differenzen an der Vergaangenheet hu béid Bridder gewisen, dass si bei esou engem wichtegen Event zesummenhalen.

"All Dag wënsche mir eis, dass si nach bei eis wier", sou déi brittesch Prënzen an enger seelener gemeinsamer Erklärung en Donneschdeg. Duerno hu si dat gréngt Duch zesumme vun der Statu am Gaart vum Kensington Palace zu London gezunn.

"Eis Hoffnung ass, dass dës Statu fir si als Symbol fir hiert Liewe an hiert Vermächtnis gesi gëtt", heescht et weider an hirem Statement. D'Zeremonie zu London war am Kader vum 60. Gebuertsdag vun der Prinzessin vu Wales, hirer Mamm. Déi war wéinst der Pandemie just am klenge Krees mat 30 Gäscht, dorënner de Sculpteur vun der Stau, den Ian Rank-Broadley, sou wéi Membere vun der Famill Spencer, aus där d'Diana staamt.

Hiren Ex-Mann, de Prënz Charles war net present. Hie wéilt keng "al Wonnen oprappen", hat d'Zeitung "Sunday Times" bericht an hat sech dobäi op Informatiounen aus sengem Ëmfeld beruff.

© AFP © AFP

"Haut, um Dag, un deem eis Mamm 60 Joer al gi wier, erënnere mir eis un hir Léift, hir Stäerkt an hire Charakter", sou béid Prënzen an hirer Ried. Hir Qualitéiten hätte si zu "enger Kraaft fir dat Gutt an der ganzer Welt gemaach". D'Lady Di gouf zu hire Liefzäiten wéinst hirem onermiddlechen Asaz fir benevole Zwecker och "Kinnigin vun den Häerzer" genannt.

1997, um Héichpunkt vun hirer Beléiftheet, ass d'Prinzessin Diana bei engem trageschen Autosaccident ëm d'Liewe komm. Si war zu Paräis op der Flucht viru Paparazzien an deemools esou al, wéi den Harry haut. Ee Joer virdrun ass si offiziell vum Trounfollger, dem Prënz Charles, gescheet ginn.