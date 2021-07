D'Muppe sollen esou dacks widder de Luuchtepotto urinéiert hunn, datt dësen elo einfach ëmgefall ass.

40 Mol méi Urin, wéi bei anere Luuchtepottoe hu Spezialisten un dësem Potto festgestallt. Dowéinst wier dëst fir den Trafic wichtegt Gerät einfach ëmgefall. Knapp 23 Joer stoung de Luuchtepotto op dëser Kräizung, éier et zu dësem absurden Tëschefall koum. U sech hunn d'Pottoen eng Liewenserwaardung vu ronn 50 Joer.

Blesséiert gouf bei dësem Tëschefall zum Gléck keen, ma fir d'Automobilisten an d'Foussgänger gëtt d'Kräizung elo méi komplizéiert, well kee méi ka gesinn, ob e Rout oder Gréng huet. A vill Muppen am Quartier musse sech elo eng aner Toilette sichen... Hoffentlech decidéiere si sech net nees alleguerte fir ee Potto.