Dëst, wëll d'Sängerin net wëll, dass hire Papp bestëmmt, wat si unhuet, seet oder mécht.

Fir hir Leidenschaft awer net komplett mussen opzeginn, post déi 39 Joer al Popsängerin reegelméisseg Danz-Videoe vu sech aus hirer eegener Stuff op Instagram. Live-Optrëtter wäerten an noer Zukunft net méi op hirer Dagesuerdnung stoen. "Ech ginn et op!", huet d'Britney Spears annoncéiert.

Lescht Joer ass d'Kënschtlerin jo viru Geriicht gezunn, fir géint d'Tutelle vun hirem Papp virzegoen. Si géing den Jamie Spears fäerten, heescht et vun hirem Affekot. Donieft reprochéiert d'Britney Spears hirem Papp, dass hie si gezwongen hätt opzetrieden. Hien hätt sech ëmmer nees an hiert Privatliewen agemëscht a si zum Beispill dru gehënnert, sech d'Spiral eraushuelen ze loossen, obwuel si onbedéngt nach Kanner wëll kréien. D'Tutelle vun hirem Papp hätt all hir Dreem zerstéiert, schreift d'Sängerin op Instagram.

Nodeems den Teenie-Star eng Partie Zesummebréch hat, huet de Papp 2008 d'Tutelle iwwerholl a reegelt zanterhier hir rechtlech a finanziell Ugeleeënheeten. Zanterdeem hien d'Liewe vu senger Duechter kontrolléiert, huet d'Britney Spears de Wee séier nees op d'Bün zeréckfonnt gehat an 3 Albe verëffentlecht.

Mat Hits wéi "Hit Me Baby One More Time" oder "Oops! I Did It Again" war d'Britney Spears ugangs den 2000er Joren eng vun de beschtbezuelte Sängerinne weltwäit.