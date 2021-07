Den Entertainer ass e Freideg de Moien am Alter vu 87 Joer gestuerwen.

Hie wier friddlech a senger Wunneng zu Köln ageschlof, seet säin Adoptivbouf Scott Biolek-Ritchie der Noriichtenagence DPA géintiwwer.

An engem Interview 2019 hat den Alfred Biolek gesot, dass hie keng Angscht virum Dout oder dem Stierwen hätt. Hie géif all Dag genéissen, deen en nach hätt.

Hien gouf 1934 zu Freistadt an der deemoleger Tschechoslowakei gebuer. 1946 ass d'Famill op Waiblingen bei Stuttgart geplënnert. De Biolek huet Jura studéiert an hat scho fréi seng Virléift fir Kabarett entdeckt. Am Februar 1963 gouf hie beim ZDF agestallt, dat als Jurist, vu wou aus en awer zimmlech séier an d'Redaktioun gewiesselt ass, wat hie méi gereizt huet. Hien ass dunn an diverse Sendungen als Moderator opgetrueden, dëst z.B. bei Tips für Autofahrer, Urlaub nach Maß, Nightclub oder Die Drehscheibe. 1970 ass e vum ZDF bei Bavaria Film gewiesselt. Vun 1974 un huet en d'Sendung "Am laufenden Band" mam Rudi Carrell produzéiert, wat säi berufflechen Duerchbroch war.

Duerno koumen nach e sëllegen aner Sendungen dobäi, sief et Bio's Bahnhof, Bei Bio, Show Bühne oder d'Spill-Show Mensch Meier. Vun 1991 bis 2003 war den Alfred Biolek all Woch an der Talkshow "Boulevard Bio" ze gesinn.

Vun Enn 1994 un huet en d'Thema Kachsendungen an Däitschland populär gemaach, dat mat der Emissioun alfredissimo!, bei där prominent Gäscht hir Liblingsplate virgestallt hunn, wärend se sech mam Moderator ënnerhalen hunn. Am Hierscht 2006 gouf déi lescht Staffel vun alfredissimo! produzéiert.

2010 war den Biolek an enger Trap gefall a gouf schwéier um Kapp blesséiert. E loung eng Zäit laang am Koma.

Den 23. Juli 2021 ass den Alfred Biolek wéi gesot am Alter vu 87 Joer gestuerwen.