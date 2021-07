D'Luxusindustrie boomt. An der éischter Hallschecht vun dësem Joer huet de Grupp vum Bernard Arnault Rekordresultater verzeechent.

Virun allem an den USA an an Asien goufe staark Ventë vu Luxus-Artikelen notéiert. Den Ëmsaz vum Luxusgrupp ass op bal 29 Milliarden Euro fir dat éischt Semester geklommen. Op ee Joer gekuckt, ass dat eng Hausse vu 56%. Am meeschten ass den Ëmsaz am Beräich Moud a Wueren aus Lieder an d'Luucht gaangen, zu deene Marke wéi Dior oder Louis Vuitton zielen.

Dem Bernard Arnault no ass d'finanziell Zukunft fir d'Luxusindustrie ganz roseg, well een aus der Pandemie erauskéim an d'Ekonomie sech erëm géing erhuelen.

Keng aner europäesch Entreprise ass op der Bourse méi wäert wéi LVMH.