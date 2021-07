Si huet ëmmer kuerz virum Radar gebremst an kuerz dono nees Vitess opgeholl. Resultat (bis elo): 33 Protekoller an 2.500 Euro Geldstrof.

Den 13. Juli huet den Albdram vum Suzy ugefaangen. Innerhalb vun 3 Deeg krut si 33 Protekoller heem geschéckt, well si all Kéiers op der selwechter Plaz ze séier war, schreift "Est Républicain". Ënnerwee war si hei ëmmer bei Besançon.

Déi jonk Fra huet erkläert, datt si net wéist, wéi d'Radare géife funktionéieren, si hätt ëmmer just kuerz virdrun gebremst an dono nees beschleunegt. Bis ewell krut si eben 33 Protekoller an eng Strof vun 2.500 Euro. Ma déi kéint nach eropgoen, well aktuell just Protekoller nach aus dem Joer 2020 krut, deen éischten Datéiert op Oktober. Punkten ass si dann och lass, 37 vun hire méiglechen 12 muss si ofginn, bis elo.

Iwwregens leeft den Auto nach op hire Papp, deen domadder all d'Protekoller heemgeschéckt krut. Géint deen éischte geet de Mann awer elo an Appell, well deen iwwer 10 Méint al ass. Elo bleift nach just ofzewaarden, wéi vill da nach vun tëscht Enn 2020 an dem 13. Juli 2021 dobäi kommen.