Wéi d'Promi-Portal TMZ schreift, sinn de Microsoft-Matbegrënner an d'Melinda net méi matenee bestuet.

Den zoustännege Riichter hätt déi entspriechend Ënnerlagen ënnerschriwwen. Anescht wéi bei ville bekannte Koppelen ass d'Scheedung hei ouni gréisser Problemer oder Drama verlaf. Suergerecht an Ënnerhalt fir d'Kanner ware keen Thema, hir zwou Duechteren Jennifer a Phoebe an hire Bouf Rory si jo scho volljäreg. Ausserdeem wäert d'Melinda de Familljennumm Gates behalen.

Den 3. Mee hate si an engem gemeinsame Statement annoncéiert, no 27 Joer Bestietnis getrennte Weeër ze goen.

Eng Entscheedung, déi fir vill Rumeure gesuergt huet. Dem Bill Gates gëtt ëmmer nees reprochéiert, ontrei gewiescht ze sinn. Zum Beispill kritt hie virgeworf, eng Affär mat enger Ingenieurin gehat ze hunn. Eng Mataarbechterin vum Microsoft-Grënner hat donieft behaapt, virun 21 Joer, also am Joer 2000, e romantescht Verhältnis mat him gehat ze hunn.