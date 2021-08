Schonn e puer Mol stoung den Onlineverkeefer Amazon an der Kritik Retouren einfach ewechzegeheien. Dat soll sech elo änneren.

Meeschtens geet et do em Wueren vun Drëtthändler, déi hier Produite bei Amazon selwer lageren. Ginn d'Wueren net séier genuch verkaf, freet Amazon Fraisë fir de Stockage. Do wier et fir vill Drëtthändler méi bëlleg, d'Wuer einfach iwwer Amazon entsuergen ze loossen.

Wéi den däitschen Olinemagasin "Wirtschaftswoche" mellt, wëll Amazon elo dogéint virgoen, andeems Nei-Wueren un "Restpostenhändler" verkaf kënne ginn. Eng aner Méiglechkeet wier et d'Produiten iwwert en Outlet ze verkafen. Hei kann de Verkeefer nach 30 bis 60 Prozent vum urspréngleche Präis fir säi Produit froen.

Wueren vun Drëttverkeefer, déi zeréckgeschéckt oder liicht beschiedegt sinn, sollen vun 2022 un iwwer d'Amazon Warehouse verkaf ginn. Bis ewell verkeeft den Onlinehändler hei just seng eege Produiten zu engem reduzéierte Präis. Fir hei d'Qualitéit vun de Wueren ze garantéieren, ginn d'Produiten iwwerpréift an a 4 Kategorien agedeelt, vun "gebraucht - wéi nei" bis "gebraucht - akzeptabel".

An ënnert anerem den USA an a Frankräich erméiglecht Amazon sengen Drëtthändler Wuer, déi net verkaf oder zeréckgeschéckt gouf, un Hëllefsorganisatiounen ze spenden. An Däitschland wier dat keng Optioun. Hei misst ee fir "Produktspenden" Steiere bezuelen. Dofir ass et an Däitschland méi bëlleg d'Wueren einfach ze entsuergen amplaz se ze spenden, deelt Amazon mat.