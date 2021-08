D'Verméige vun der Sängerin a Fenty-Cheffin läit engem neien "Forbes"-Ranking no bei 1,7 Milliarden Dollar, also ëmgerechent 1,44 Milliarden Euro.

Hire Räichtum verdankt d'Kënschtlerin allerdéngs net just hirer Musek. Hire lescht Album "Anti" huet si 2016 erausbruecht. Hiren Duerchbroch hat d'Rihanna mat hirem Hit "Umbrella". Déi gréissten Deel vun hirem Verméigen ass op d'Mark "Fenty Beauty" zeréckzeféieren, vun där si 50% besëtzt. Ëm 270 Milliounen Dollar huet hir de Label "Savage x Fenty" mat Ënnerwäsch erabruecht.

Allerdéngs ass d'Rihanna net d'Spëtzereiderin am Beräich vum Entertainment. Do ass et d'Oprah Winfrey mat engem Verméige vu schätzungsweis 2,7 Milliarden Dollar, déi als räichste Fra gëllt.

Viru Kuerzem huet "Forbes" verëffentlecht, wien déi räichsten Actrice op dësem Planéit ass. Hei war et d'Reese Witherspoon, déi sech géint déi aner Schauspillerinnen duerchsetze konnt. Déi 45 Joer al Blondin wier Schätzungen no elo "400 Milliounen Dollar wäert", schreift den US-Magazine.