Den neie Ranger suergt zanter Juni fir méi Disziplin an der Stauséi-Géigend.

Wat mécht een zu Lëtzebuerg wann ee Loscht op Plage huet? Richteg, et fiert ee bis op de Stauséi. Ma virun allem zejoert, a Corona-Zäiten, hu sëllege Leit dëst och gemaach. D’Resultat waren: Kaméidi, Verkéierschaos an ewell vill Knascht ronderëm d’Plagen.

Fir d’Visiteuren am A ze behalen a fir Uerdnung ze suergen, ass zanter Juni de sougenannte Ranger am Asaz. Mat Sympathie a virun allem vill Gedold ass den 29 Joer jonke Mann all Dag ënnerwee, fir ënnert anerem d‘Gäscht vun de Plagen iwwert déi aktuell Reegelen opzeklären. Op hien all Visiteur sensibiliséiert kritt? Méi dozou am Magazin-Reportage.