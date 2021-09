No engem Joer Shows ouni Spectateure waren dëst Joer och endlech rëm Leit erlaabt , fir an d’Berliner Kraftwerk kucken ze kommen.

De Livestream gouf awer och net ofgeschaaft. No engem Dag Eventer a Konferenzen huet e Méindeg den Owend déi éisträichesch Designerin Florentina Leitner den Optakt zur Mercedes-Benz Fashion Week ginn, engem vun den Haaptevenementer um Fashion-Week-Kalenner an der däitscher Haaptstad. D'Florentina Leitner huet 2020 hire Master un der renomméierter "Royal Academy of Fine Arts" gemaach. Zanterhier ass et fir si nëmmen nach biergop gaangen. Niewent hirer Positioun als Womenswear-Designer beim Fashionhaus Dries Van Noten, huet si nämlech am Dezember och hir eege Mark lancéiert. An dësem Kader gouf si dunn och gefrot, fir d'Mercedes-Benz Fashion Week ze lancéieren.

Fir d'Fréijoer/Summer-Saison 2022 huet si sech vun enger Vakanz an hirem Heemechtsland Éisträich inspiréiere gelooss. Méi spezifesch: vum sougenannte Mondsee. D'Resultat ass d'Semi-Couture-Kollektioun "Vacation on the Moon", also Vakanz um Mound. Niewent der bloer Faarfpalette vum Séi huet si vill mat Blummemusteren a metallesche Stoffer ronderëm gespillt, déi eng Referenz zu de Science-Fiction-Genre solle sinn. Mat hiren extravagante Maxi-Kleeder, hautenke Bodysuits a strukturéierte Blazer-Jacketten huet si genau d'Balance tëschent elegant a verspillt getraff.

Ma och beim Isabel Vollrath stoung d'Weiblechkeet am Fokus. An hirer Kollektioun "Tiger and Venus" gëtt si eis en Abléck an eng utopesch Welt an där "feminin Wiesen zesummekommen, fir d'Gebuert vun der Venus, der Gëttin vun der Léift, ze feieren". Eent vun deene feminine Wiesen, alias Modelen, war d'Lëtzebuergescht Model a Wiederfee Valérie Wagner. No iwwer 12 Joer am Model-Business ass d'Fashion Week fir d'Valérie definitiv keng "Terre inconnue" méi. Wéinst der Pandemie wier dës Saison awer net ze vergläiche mat de virege Joren.