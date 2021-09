All Joers gi bei de Golden Ticket Awards Fräizäitparken an Attraktiounen ausgezeechent. Dobäi ginn et Präisser an 19 verschiddene Kategorien.

Et ass déi 7. Kéier hannerteneen, dass den Europa-Park vun der amerikanescher Zäitschrëft Amusement Today de Präis fir de beschte Fräizäitpark weltwäit kritt. Op der 2. Plaz ass de Park Dollywood an Tennessee. D'Universal Islands of Adventure kruten déi 3. Plaz. D'Jury war besonnesch vun der neier Waasserwelt "Rulantica" begeeschtert, déi et och an der Kategorie "Beschte Waasserpark weltwäit" op déi 3. Plaz gepackt huet. © RTL (Archiv) D'Jury vun de Golden Ticket Awards lueft net nëmmen déi verschidden Attraktiounen, mee och de Betrib an de Park-Ënnerhalt vum Europa-Park, deen zu Rust an Däitschland ass. D'Bedreiwer vum Europa-Park gesinn et als grouss Leeschtung, dass si sech op en neits géint déi ganz international Konkurrenz duerchsetze konnten. Aller guten Dinge sind... 7! 🤩🙌 Wir können es kaum fassen, dass wir den GOLDEN TICKET AWARD bereits zum siebten Mal erhalten haben. Dieser Award ist weltweit die höchstdotierte Auszeichnung in der Freizeitparkbranche. 🌍🏆 Vielen Dank @amusementtoday 👍 pic.twitter.com/d3JaLuDs8q — Europa-Park 🎢 (@europa_park) September 10, 2021