Hir Aufgab ass et elo, de Lëtzebuerger Wäin ze vertrieden. Mat vill Freed a Begeeschterung geet d'Lee des Erausfuerderung als Maachermeedchen un.

Lee Risch heescht déi nei Wäikinnigin. Si huet 21 Joer an ass gebierteg vu Gréiwemaacher. Nodeems si e leschte Freideg gekréint gouf, huet déi jonk Fra sech e Sonndeg dem Publik gewisen. Eent ass sécher, d'Lee ass frou, déi nächst 12 Méint de Lëtzebuerger Wäin am In- an Ausland däerfen ze representéieren.

D'Lee leiert fir Schouljoffer. Si kënnt elo an dat drëtt Joer a wëll sech spéider ëm d'Spillschoulskanner këmmeren. Hir Mamm, d'Florence Frieden, war och scho Wäikinnigin. Dat war am Joer 1992 an haut ass si houfreg op hir Duechter.

An Net-Pandemie-Zäite si Sonndes eng 50 Ween- a Foussgruppen an de Stroosse vu Gréiwemaacher ënnerwee. Op dësem Sonndeg waren et grad emol 5 Ween.

Encadréiert vun der Maacher Musek ass de Won mat der Wäikinnigin an hire 4 Prinzessinnen duerch d'Stroosse vun der Muselstad gefuer. Ganz houfreg stoung d'Lee uewen op hirer Plaz an huet de Leit zougewonk. Zanter 2016 war d'Lee selwer eng vun de Prinzessin.