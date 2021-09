Zanter der Pandemie bestelle ganzer 26 Prozent vun den Däitschen op d'mannst heiansdo Liewensmëttel iwwer den Internet.

Virun der Pandemie waren et nëmme 16 Prozent, déi online bestallt hunn. D'Coronakris huet de Konsum vun de Verbraucher "nohalteg" verännert. Dat huet den "Digitalverband Bitkom" en Dënschdeg matgedeelt.

Virun allem déi méi jonk Generatioune bestellen online ëmmer nach Äppel, Nuddelen a Limonad a loosse sech d'Produiten Heem liwweren. Eng Ëmfro vu "Bitkom" huet erginn, datt 32 Prozent vun de 16 bis 29 Joer ale Konsumenten dacks Liewensmëttel a Gedrénks iwwer den Internet bestellen. Bei den 30 bis 49 Joer ale Verbraucher waren et mat 36 Prozent e puer méi. Och an der Altersgrupp vu 50 bis 64 Joer notzen nach ganzer 26 Prozent d'Online-Offer. Eréischt vu 65 Joer un, fält den Online-Konsum op 8 Prozent.

Dobäi ginn och ganz verschidden Offere genotzt: 10 Prozent vun de Verbraucher hunn Abonnementer fir Geméiskëschten oder bestellen online bei Häff. 8 Prozent bestelle bei Chaînë wéi "Rewe" a 7 Prozent notze Plattforme wéi "Ebay". Aner 7 Prozent notze Liwwerdéngschter wéi "Gorillas" oder "Flink".

"Vill Mënschen hu wärend der Pandemie nei Akafsweeër ausprobéiert an hunn eng éischte Kéier iwwer den Internet Liewensmëttel kaf", dat sot de Gerant Bernhard Rohleder vun "Bitkom". 53 Prozent vun de Mënschen, déi antëscht online Produite kafen, hunn der Ëmfro no déi éischte Kéier wärend der Pandemie am Internet Liewensmëttel bestallt. D'Pandemie huet dem Online-Liewensmëttelhandel "ee staarken Ustouss ginn, deen unhält", esou de Rohleder weider.

D'Ëmfro gouf vu Juni bis Juli 2021 iwwer Telefon gemaach. Am Ganze si ronn 1.000 Mënsche vu 16 Joer u befrot ginn.