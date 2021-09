Zesumme mam Vizepremier Dan Kersch war déi ierfgroussherzoglech Koppel mat hirem Fils e Mëttwoch am Päiperleksgaart.

Dee klenge Prënz huet sech zu Gréiwemaacher bei tropeschen Temperature vun der faarweger Insekten- an Déierevilfalt verzaubere gelooss. Am Kader vun där Visitt konnte sech seng Elteren, de Prënz Guillaume an d'Prinzessin Stéphanie,sou wéi de Minister Kersch e Bild iwwert d'Aarbechten am Päiperleksgaart maachen, respektiv den Ateliere vun der Kooperativ "Yolande Coop", déi Persoune mat Handicap beschäftegen.