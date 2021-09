Zu deenen aflossräichste Mënsche vum Joer gehéieren nieft deenen zwee Ex-Royals och d'Britney Spears an d'Dolly Parton.

De Mëttwoch war et nees esou wäit: D'Time Magazine huet wéi all Joers nees seng Lëscht mat den 100 aflossräichste Perséinlechkeeten aus dem vergaangene Joer publizéiert. Siwe verschidde Covere sinn uechter d'Welt an d'Kioske komm. Nieft dem Prënz Harry an dem Meghan Markle hunn et ënner anerem och déi olympesch Turnerin Simone Biles an d'Sängerin Billie Eilish op d'Titelsäit gepackt.

De Prënz Harry, deen de Mëttwoch säi 37. Gebuertsdag gefeiert huet, gouf zesumme mat senger Fra geéiert, well si dem Time Magazine no "an Aktioun getruede sinn" an hir Plattform fir gutt Zwecker genotzt hunn. "An enger Welt an där all Mënsch eng Meenung iwwer Leit huet, déi een net kënnt, hunn den Herzog an d'Herzogin Matgefill fir Mënsche gewisen. Si ginn net just hir Meenung of, si lafen Erausfuerderungen entgéint", esou de José Andrés a sengem Bäitrag iwwer d'Koppel.

"In a world where everyone has an opinion about people they don’t know, the duke and duchess have compassion for the people they don’t know. They don’t just opine. They run toward the struggle," writes @chefjoseandres #TIME100 https://t.co/2Cg39BKj1B pic.twitter.com/FhFmAW9UH1 — TIME (@TIME) September 15, 2021

An de Soziale Medien huet d'Inclusioun vum Harry a Meghan net iwwerall fir Begeeschterung gesuergt. "Wéi engen Erausfuerderunge sinn den Harry an d'Meghan dann entgéintgelaf? A wéi engem Krichsgebitt? Wéi enger Tragedie? Wéi enger Kris? A wat hu se gemaach, fir d'Situatioun tatsächlech ze verbesseren?", schreift eng Notzerin op Twitter.



Wie steet nach op der Lëscht?

Och d'Country-Legend Dolly Parton steet op der "Time 100"-Lëscht. Allerdéngs net wéinst hirer Musek, mä wéinst hirer Contributioun zur Entwécklung vun engem Impfstoff géint de Coronavirus. Si huet am Ufank vun der Pandemie eng Millioun Dollar un d'Vanderbilt University gespent, déi de Moderna-Impfstoff developpéiert huet.

Déi frësch verloobt Britney Spears, déi mat dem Geriichtssträit ëm hir Tutelle dëst Joer international fir Schlagzeile gesuergt huet, huet et och op d'Lëscht gepackt. Am Sport war et d'Turnerin Simone Biles, déi sech dëst Joer bei der Olympiade zu Tokio aus mentale Grënn aus dem Tournoi zeréckgezunn an domat fir Opreegung gesuergt huet. Och si gouf vum Time Magazine geéiert.