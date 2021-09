D'Luxus-Designermarke Saint Laurent a Brioni wëllen an Zukunft komplett op Déierepelzer verzichten.

De Mammekonzern Kering huet e Freideg zu Paräis matgedeelt, dass d'Hierschtkollektioun 2022 pelzfräi gëtt. A kengem vun de Moudenhaiser soll nach Pelz benotzt ginn. "D'Welt an och eis Clienten hu sech verännert. Deem muss sech selbstverständlech och de Luxus upassen", huet de Kering-Chef François-Henri Pinault erkläert.

Am Online-Shop vu Saint Laurent gouf et e Freideg zum Beispill nach Kanéngercherspelz fir 5.500 Euro, e Gilet aus Fuussepelz fir dee selwechte Präis a Schlappen aus Näerz fir 995 Euro. Der Déiereschutzorganisatioun Peta no stame 85 Prozent vun de weltwäit verkaafte Pelzer vu Käfegdéieren, déi dacks ënner schlëmme Konditioune gehale ginn.

Gucci hat 2017 den Ufank gemaach, dono hunn och Balenciaga, Bottega Veneta an Alexander McQueen op Pelz verzicht. De Pinault huet nach erkläert, Kering géif "zanter ville Joren no enger Féierungsroll am Beräich Nohaltegkeet" striewen, geleet vun der Visioun, de Luxus ontrennbar mat den héchsten Ëmwelt- a Sozialstandarde souwéi Wäerter ze verbannen. De Grupp wéilt am Wuel vum Déier d'Praktiken, souwuel am Hibléck op d'Liwwerkette wéi och am Allgemengen, an der Luxus-Branche verbesseren.

Kering huet d'lescht Joer ronn 13 Milliarden Euro Ëmsaz gemaach. Fir de Konzern schaffen iwwer 38.000 Mënschen.