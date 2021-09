No der Summervakanz fänkt och fir d’Lëtzebuerger Guiden a Scouten déi nei Saison un, déi haut mam Chefdag 2021 offiziell agelaut gouf.

Eng 400 vun de ronn 1.000 Cheffen, déi landeswäit Guiden- a Scoutsgruppe leeden, waren e Sonndeg nieft der Däichhal zu Ettelbréck um Rendez-vous. Hei waren eng 35 Atelieren an Informatiounsstänn opgeriicht, bei deenen déi motivéiert Benevollen Iddie mat op de Wee kruten, fir ganz ënnerschiddlech Aktivitéite mat Kanner a Jugendlechen z‘organiséieren.

De Chefdag ass och ëmmer eng flott Geleeënheet, Kolleegen erëmzegesinn, nei Leit kennenzeléieren a sech auszetauschen. D’Lëtzebuerger Guiden a Scoute si frou, dass no engem pandemiebedéngt schwierege Joer nees méi mat de Biber, Wëllefcher, Avex, CaraPio a RaRo kann ënnerholl ginn an och d’Maske gréisstendeels ewechfalen. Déi sanitär Kris huet ee versicht sou gutt et geet mat Aktiounen dobaussen oder noutfalls online z’iwwerbrécken. Der Unzuel un LGS-Memberen huet d’Pandemie net geschuet. Déi läit weiderhi konstant bei ronn 5.000.