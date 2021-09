Ufank November ass et esou wäit: 40 Joer no der éischter Emissioun sinn den Thomas Gottschalk an d'Michelle Hunziker nees an hire bekannte Rollen.

Den Tweet, deen den däitsche Sender ZDF de Méindegnomëtteg gepost huet, huet mat Sécherheet vill Leit nostalgesch gemaach. Ganzer 40 Joer no där éischter Episod "Wetten, dass..?" um 14. Februar 1981 geet et de 6. November nees lass. Nieft dem éiwege Showmaster Thomas Gottschalk wäert och d'Michelle Hunziker nees am bekannte Format optrieden. 40 Jahre nach der ersten Ausgabe 1981 bringen wir am 6. November mit #wettendass das TV-Highlight des Jahres wieder auf den Schirm. 🥳 https://t.co/c885ffrttl — ZDF (@ZDF) September 27, 2021 Déi speziell Emissioun war eigentlech scho fir den November 2020 geplangt, wéinst Corona huet se awer misste verréckelt ginn. D'Folleg, déi am November vun 20.15 Auer u live aus Nürnberg iwwerdroe gëtt, soll "kee Bléck zeréck" ginn, mee "eng grouss Familljeshow mat allem, wat d'Emissioun ëmmer staark gemaach huet", esou den ZDF-Unterhaltungschef Dr. Oliver Heidemann. "Mir hu flott Wetten, natierlech och eng spektakulär Baussewett, national an international Museker an eng Couche voller grousser Promien."