De Jury zu New York huet de 54 Joer ale fréiere Pop-Superstar an alle Punkte vun der Uklo fir schëlleg erkläert.

D'Héicht vun der Strof soll zu engem spéideren Zäitpunkt annoncéiert ginn.

Den R. Kelly war wéinst der sexueller Ausbeutung vu Mineuren, Kidnapping a Korruptioun ugeklot ginn.

Al Mëssbrauchsvirwërf waren 2019 opkomm, dat duerch d'Dokumentatioun "Surviving R. Kelly" bei der Tëleeschaîne Lifetime.

De Museker bekannt ginn duerch de Welthit "I Believe I Can Fly" huet bis elo alleguer d'Virwërf ofgestridden an erkläert, Affer vun enger Ruffmord-Campagne ze sinn.