Den 13. Februar 2022 ass et nees esou wäit: de 56. Superbowl gëtt live aus Kalifornien iwwerdroen. D'Final vun der amerikanescher National Football League (NFL) ass dofir bekannt, an der Halbzeit bekannte Museker optrieden ze loossen. D'nächst Joer gëtt et souguer eng Show mat fënnef Acts: Den Dr. Dre, den Eminem, de Snoop Dogg, de Kendrick Lamar an d' Mary J. Blige trieden zesummen op.

Dëst Joer stoung The Weeknd wéinst Corona eleng op der Bün. 2020 sinn d'Shakira an d'Jennifer Lopez zesummen opgetrueden. De Superbowl gëtt eleng an den USA vu ronn 100 Millioune Leit suivéiert. Dat erkläert déi enorm Zommen, déi fir Reklammsspotte bezuelt ginn: Dëst Joer huet eng 30 Sekonne laang Reklamm 5,6 Milliounen Dollar kascht, also ëmgerechent 185. 000 Dollar d'Sekonn. D'TV-Spotte ginn extra fir de Superbowl produzéiert. Hei spillen dacks Stare mat, z.B. den Ashton Kutcher, de Shaggy an de Post Malone.