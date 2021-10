An e puer Wochen ass et nees esou wäit: Den 31. Oktober fänkt d'Wanterzäit un.

D'Auer gëtt de leschten Dag vum Oktober ëm 3 Auer Moies nees op 2 Auer zeréckgestallt. "Vergiesst net, d'Auer ëmzestellen", huet ee Spriecher vun der EU-Kommissioun d'Leit aus deene 27 Memberlänner erënnert.

Dobäi hat d'Kommissioun jo u sech scho virun dräi Joer virgeschloen, d'Zäitëmstellung ofzeschafen. D'EU-Parlament hat am Mäerz an der Majoritéit dofir gestëmmt. Elo géing de "Ball am Feld vun de Memberstaate leien", esou d'Kommissioun.

Déi 27 Länner si sech allerdéngs net eens, wéi d'Zäitëmstellung genee soll ëmgestallt ginn. Dofir mussen d'Leit an der EU weiderhin hir Aueren all sechs Méint no vir oder no hanne réckelen. "D'Zäit vergeet definitiv lues, wann et ëm d'Zäitëmstellung geet", sot den Eric Mamer, Spriecher vun der EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen.

De Jean-Claude Juncker hat d'Enn vun der Zäitëmstellung am September 2018 ugekënnegt, nodeems sech bei enger Online-Ëmfro vun der EU 84 Prozent vun de Leit dofir ausgeschwat haten. Ee Kritikpunkt un der Ukënnegung gouf et awer, dat well un der Ëmfro iwwerduerchschnëttlech vill Leit aus Däitschland deelgeholl hunn. Domat hätt d'Ëmfro net all Memberlänner vertrueden.

Wéi géingt Dir ofstëmmen? Hei fannt dir d'RTL-Ëmfro: