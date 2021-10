Nodeems de Fluch ëm een Dag verréckelt gouf, ass de William Shatner e Mëttwoch fir e puer Minutte mat enger Rakéit vu Blue Origin an de Weltraum geflunn.

Zesumme mam Audrey Powers, der Gerante vu Blue Origin, dem Chris Boshuizen, Matgrënner vu "Planet Labs" an dem Glen de Vries, Matbegrënner vun "Medidata Solutions" war den "Star Trek"-Schauspiller u Bord vun deem zweete Fluch vu Blue Origin. Ma amplaz vun der "USS Entreprise", ass d'Crew mat der "New Shepard"-Rakéit erfollegräich an d'All geflunn an nees op der Äerd ukomm.

Mat deem aktuelle Fluch mam Shatner ass dem Jeff Bezos net nëmmen e grousse PR-Coup gelongen, mä hien huet gläichzäiteg säi Rekord vun der eelster Persoun am All gebrach. De William Shatner war domat enzwousch, wou nach keng aner 90 Joer al Persoun war. Zanter Méint liwwere sech déi extrovertéiert Entrepreneure Jeff Bezos, Richard Branson an Elon Musk een Duell ëm d'Geschäft mat Weltraumtouristen an iwwerbidde sech géigesäiteg beim Choix vun hire Passagéier.

Ma déi "Onendlechkeet" vum Weltraum, vun där bei "Star Trek" ëmmer d'Ried ass, huet d'Crew awer net kennegeléiert. Den Ausfluch an d'All huet ronn 11 Minutte gedauert an d'Ekipp ass nëmme kuerz iwwert déi sougenannte "Kármán-Linn" geflunn. Dat ass eng international definéiert Grenz op 100 Kilometer Héicht, déi Loft- a Raumfaart vuneneen trennen. Éier d'Rakéit da mat dräi Fallschiermer an engem Retropropeller zeréck op d'Äerd geschwieft an duuss an der Wüüst gelant ass.

Fir de William Shatner wier dat déi "intensiivsten Erfarung" gewiescht, déi hie sech hätt kënne virstellen. "Ech sinn esou touchéiert [...] Et ass aussergewéinlech."

Déi vollautomatesch Shepard-Rakéit war senkrecht ofgehuewen a war eng Kombinatioun aus enger "Trägerrakéit" an enger Kapsel mat héichmodernem Design, déi sech wärend dem Fluch geléist huet. Am All konnte sech d'Passagéier vun hire Sëtzer lassmaachen a fir e puer Minutten an der "Schwerelosegkeet" schwiewen.

Vill Leit hu sech gefrot wéi een 90 Joer ale Mann de Fluch u Bord vun enger Rakéit an de Weltall iwwerstoe soll. Ma dee fréieren Astronaut Ulrich Walter hat awer scho virum Fluch keng gréisser Schwieregkeeten gesinn. Et misst een net extra fit sinn fir an d'Weltall ze fléien, een normale Kreeslaf géif de Start an d'Landung aushalen.