D'Gewënnzuele waren e Freideg den Owend 21, 26, 31, 34, 49 an d'Stären 2 a 5.

Nach ni waren esou vill Suen am Lotteriesdëppen: E gléckleche Gewënner a Frankräich huet de bis ewell gréissten Jackpot vun EuroMillions gewonnen. Hien däerf sech iwwer 220 Milliounen Euro freeën. De Gewënner huet elo 60 Deeg Zäit, fir sech bei der franséischer Lottogesellschaft Française des Jeux ze mellen a seng Suen ofzehuelen.

Et handelt sech ëm dee gréissten Jackpot an der Geschicht vun der europäescher Lotterie zanter hirer Grënnung am Joer 2004. D'Gewënnzuele waren e Freideg den Owend 21, 26, 31, 34, 49 an d'Stären 2 a 5.

EuroMillions gëtt an néng europäesche Länner Belsch, Frankräich, Groussbritannien, Irland, Lëtzebuerg, Éisträich, Portugal, Spuenien a Schwäiz gespillt. De leschte Super-Jackpot war am Februar 2021 an der Schwäiz geknackt ginn, de Gewënner hat deemools 210 Milliounen Euro kritt.