De 24. Oktober 1966 ass de Pont Grande-Duchesse Charlotte no 4 Joer Aarbechten offiziell ageweit ginn.

Wéi 1957 d'EWG - déi Europäesch Wirtschaftsunioun - gegrënnt a kuerz duerno de Kierchbierg als Sëtz vun den europäesche Verwaltunge decidéiert gouf, huet déi Lëtzebuerger Regierung e Concours lancéiert fir de Bau vun enger Bréck, déi de Kierchbierger Plateau mam Rescht vun der Stad verbanne sollt.

Ënnert knapp 70 Projete konnt sech um Enn dee vum däitschen Architekt Egon Jux duerchsetzen. Am Fréijoer 1962 hunn d'Aarbechten ugefaangen an no engem gudde Joer gouf de Grondstee geluecht. Montéiert gouf d'Bréck vun der Dortmunder Rheinstahl Union Brückenbau AG, eng 4.500 Tonne Stol, déi vun iwwer 6.000 Tonne Bëtongsfundamenter gestäipt ginn. Eng ambitiéis Konstruktioun, déi natierlech net bëlleg war.

De Bau vun der Bréck, awer och d'Héichhaus an den Amenagement vum Stroossereseau goufen an der Chamber mat 390 Millioune Frang (haut knapp 9,7 Milliounen Euro) accordéiert.

A fir bei den Zuelen ze bleiwen:

D'Bréck ass 355 Meter laang, 26 Meter breet a maximal 75 Meter héich iwwert dem Pafendall.

Ursprénglech waren 2 x 7,5 Meter fir den Autostrafic virgesinn, getrennt vun enger 2 Meter breeder Mëttelinsel, dann 2 Trëttoire vun 2,2 Meter an: 2 Vëlospisten, déi awer uschléissend nees dem motoriséierte Verkéier zegutt komm sinn.

© gb.

Zanter 2017 ass d'Bréck ronn annerhallwe Meter méi breet an de 27. Juli 2018 ass dunn och deen éischten Tram driwwer gefuer.

RAL 3002 ass iwwregens deen offizielle Faarf-Code, och nach karminrout genannt. Déi harmonesch Linn vun der Bréck sollt absënns och bei schlechtem Wieder ervirgestrach ginn - war deemools d'Begrënnung vun der rouder Faarf. 1989 gouf d'Bréck nei ugestrach, an zanter 2018 si se op en Neits amgaangen dat verblatzten Rout frësch blénken ze loossen. Normalerweis missten se nach dëst Joer fäerdeg ginn.