Dës Noriicht huet de Weltfuttballer mat enger Foto op Instagram matgedeelt.

De Christiano Ronaldo (36) a seng Frëndin Georgina Rodriguez (27) ginn Eltere vun Zwillingen. Dat hunn de Futtballer an d'Model en Donneschdeg op Instagram matgedeelt an deem se d'Ultraschallfotoe gewisen hunn.

Déi 2 freeën sech dann och schonn enorm op hir Zwillungen, si kéinten et kaum erwaarde, sou de Christiano Ronaldo op Instagram.

Et ass elo schonn déi 2. Kéier dass d'Koppel zesummen Nowuess op d'Welt bréngt. Wéi et heescht soll seng Partnerin Georgina an der 12. Woch schwanger sinn.

Fir de Christiano Ronaldo selwer wieren d'Zwillingen d'Kanner Nummer 5 a 6. Seng 4 aner Kanner sinn de Christiano Ronaldo Jr. (11), d'Zwillingen Eva a Mateo (4) an d'Alana Martina (3), dat hien och zesumme mat senger akuteller Frëndin huet. Zënter dem Hierscht 2016 ass d'Koppel zesummen.