Hire Partner huet eng Affär. Dovu war eng 27 Joer al Fra aus Rheinland-Pfalz iwwerzeegt a wollt sech revanchéieren.

Hire Frënd hat en Donneschdeg säin Handy op der Théik vun enger Bäckerei zu Kaiserslautern vergiess. Wéi si him ugeruff huet, ass eng Fra un den Telefon gaangen. Dat wollt si net op sech sëtze loossen an huet sech op de Wee gemaach.

Am Glawen, dass hire Partner si bedréit, huet si an der Bäckerei e puer Mëtsche kaf. Doropshin huet si déi 2 Verkeeferinnen attackéiert. D'Affer goufen net nëmme vun hir ugebläert, ma och mat Berliner beworf, déi si kuerz virdru kaf hat.

Géintiwwer der Police wollt déi 27 Joer al Fra näischt iwwert de Virfall soen. Op si kënnt elo eng Plainte duer wéinst Verdacht op Beleidegung.

Éier et zu dëser Dot komm ass, hat hire Frënd hir nach Bescheed gesot an erzielt, dass hie säin Handy an der Bäckerei vergiess hätt an zu engem spéideren Zäitpunkt géing siche goen.