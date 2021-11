Mat enger Inzenéierung mat Dausende Museker huet et Venezuela an d'Guinness-Buch vun de Rekorder gepackt.

Eng 12.000 Museker, souwuel Erwuessener wéi Kanner vun 12 Joer un, hunn zesummen de Slawesche Marsch vum Peter Tschaikowski gespillt.

"Ech confirméieren, dass dës Initiativ e Succès war, Gléckwonsch", huet den zoustännege Beoptraagte bei enger Zeremonie vum staatleche Musek-Fërderprogramm vu Venezuela "EL Sistema" e Samschdeg matgedeelt. "Dir sidd offiziell surrealistesch", huet et weider geheescht.

D'Opféierung war virun enger Woch virun enger Jury vum Guinness-Buch. 260 Mataarbechter vun der Berodungsfirma KPMG hunn iwwerwaacht, dass wärend den 12 Minutten all d'Krittären agehale ginn. All Museker huet nämlech op d'Mannst 5 Minutte laang misse matspillen.

Um Enn gouf festgehalen, dass 8.573 Museker bedeelegt waren. Den ale Rekord hat Russland 2019 opgestallt, do haten 8.097 Museker zesumme gespillt.