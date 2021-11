E Samschdeg ass de Bouf vum fréiere Regierungschef a senger Frëndin Susanne Thier op d'Welt komm.

Wéi dee Klengen heescht, huet d'Koppel allerdéngs net verroden. "Mir sinn iwwerglécklech an dankbar", war déi éischt Reaktioun vum frëschgebakene Papp op Twitter. Senger Partnerin an dem Këndche géing et gutt goen. Elo freeë si sech op déi wonnerschéin Aufgab, dat éischt Chrëschtdagsfest zu drëtt ze verbréngen.

Meine Freundin Susanne hat heute in den frühen Morgenstunden unseren Sohn zur Welt gebracht. Wir sind überglücklich und sehr dankbar! Susanne und das Baby sind wohlauf und wir freuen uns auf die wunderschöne gemeinsame Aufgabe und unser erstes Weihnachtsfest zu dritt. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 27, 2021

Am Oktober ass den ÖVP-Politiker jo wéinst ënnert anerem Bestiechungsvirwërf als Bundeskanzler zeréckgetrueden. Mëtt November huet den Nationalrot seng Immunitéit opgehuewen an de Wee fräi gemaach fir weider Ermëttlungen am Korruptiounsfall Kurz.