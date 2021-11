Wéi d'Gäscht Freidegowes op de Concert vun enger Cover-Band gaange sinn, hu si wuel net domat gerechent, eréischt Méindeg erëm ze kommen.

Virun allem an Zäite vu Lockdown hu sech wärend der Pandemie warscheinlech vill Leit ee schéine laangen Owend an engem Pub oder Café gewënscht. E puer Leit an England kruten elo genee dat - an nach vill méi. Beim Hierschtstuerm Arwen, deen a Groussbritannien d'lescht Woch plazeweis fir Chaos a souguer Doudeger gesuergt hat, sinn eng 61 Gäscht am Pub "Tan Hill Inn" zu Yorkshire ageschneit ginn - an zwar fir ganzer dräi Nuechten.

De Freidegowend hate si sech fir ee Concert vun enger Oasis-Cover-Band zesumme fonnt. Wéi et Zäit gouf, fir heem ze goen, waren d'Stroosse ronderëm dee mat am héchste geleeëne Pub am ganze Land allerdéngs net méi befuerbar. D'Gäscht hu sech duerch deen onfräiwëlleg laangen Openthalt allerdéngs net d'Laun verdierwe gelooss. Si hu sech d'Zäit mat Karaoke, Pub Quizzen, Musek, guddem Iessen a Gesellschaftsspiller verdriwwen. Wéi dacks d'Cover-Band den Oasis-Hit "Wonderwall" gespillt huet, ass net gewosst.

Bei de Schlofgeleeënheete misst e bëssen improviséiert ginn. Eng Rei Gäscht konnten an den Zëmmere vun der Herberg ënnerkommen, anerer hunn op Couchen a Matrassen um Buedem geschlof. Och Duschkabinne goufen et der genuch. Fir sécher ze goen, datt d'Aventure net ze vill ausaart, huet de Pub decidéiert, eréischt no 15 Auer Alkohol ze zerwéieren.

Wéi de Schnéiwon de Méindeg endlech duerchkoum, hunn zwee Gäscht kuerzerhand decidéiert, awer nach eng Nuecht drunzehänken, esou d'Besëtzerin vum Pub Nicola Townsend. Déi aner 59 Gäscht hu sech nees op de Wee heem gemaach.