E Samschdeg den Owend konnt sech déi 24 Joer al Diane Leyre géint hir Konkurrentinne behaapten an däerf sech vun elo u "Miss France 2022" nennen.

Si war mam Titel als "Miss Ile-de-France" an d'Kompetitioun komm an huet sech do géint 28 aner jonk Frae konnten duerchsetzen.