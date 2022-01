"New Year, New Me" – also "Neit Joer, neit Ech". E Motto, oder besser gesot en Zil, wat sech vill Leit pénktlech fir de Joreswiessel setzen.

En neit Kapitel geet un an et ass ee motivéiert, säi Liewen ëmzestellen. Mee si mer mol éierlech: wéi dacks hale mir eis un déi Virsätz? A firwat ass den Echec heiansdo vun Ufank u virprogramméiert? Mir hunn e puer Tipps fir iech, wéi dat mat de gudde Virsätz dann och klappt.

Méi Sport maachen, generell méi gesond liewen, manner schaffen a sech méi Zäit fir Frënn a Famill huelen, Äntwerten, déi een dacks ze héiere kritt, wann een no de gudde Virsätz freet. Dass grad den 1. Januar fir vill Leit wéi den idealen Dag schéngt, fir frësch unzefänken, hänkt mat der Symbolik vun deem Dag zesummen, erkläert de Psychotherapeut Alain Massen: "Do huet een dat Gefill vun engem Neiufank (...) an dass ee säi Liewe kann ëmstellen". Eng Visioun a Motivatioun ze hunn, heescht awer nach laang net, dass ee seng Ziler och erreecht. Ronn 80% vun de Leit géingen an den éischten zwou Wochen hir gutt Virsätz rëm opginn, esou den Alain Massen.

"De Problem ass, dass et en Datum ass, deen zimmlech generell an éischter symbolesch ass. En ass net onbedéngt op eis zougemënzt. (...) Da geet et eng Kéier schif, et ass een demotivéiert an da fält een natierlech direkt erëm an déi al Gewunnechten zréck."

Dofir huet den Alain Massen e puer einfach Tipps, déi hëllefe kënnen, seng Ziler ze erreechen:

- den Datum méi perséinlech wielen a gestalten

- d’Ziler méi konkret formuléieren (amplaz vun "ech wëll méi gesond liewen", kann ee soen "ech wëll 3 Mol d’Woch an de Fitness goen")

- aplangen, dass ee sech net ëmmer un de Virsaz hale kann

"Et kann ëmmer mol eppes dertëschent kommen an dat muss ee vu vir era aplangen. Et ass kee Weltënnergang, wann eppes dertëschent kënnt. Wann een dann erëm alles op d’Kopp geheit an et fält een direkt an déi Gewunnechte vu virdrun zréck, dann ass een erëm um Nullpunkt. Dofir ass et wichteg, vu vir era mat anzerechnen, dass et Momenter ginn, wou et schifgeet an da sech ze iwwerleeën, wann et schifgeet, wat maachen ech dann domat?."

A klenge Schrëtt denken, realistesch bleiwen an den Echec akzeptéieren – da steet deem "neien Ech" praktesch näischt méi am Wee.