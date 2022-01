Datt duerch d'Pandemie plazeweis d'Material knapp ass, ass gewosst. Norwegeschen Zaldote geet et dowéinst awer elo wuertwiertlech un d'Wäsch.

Norwegesch Zaldote sollen an Zukunft zum Schluss vun hirer Déngschtzäit hir Ënneschtboxen, hir BHen an hir Strëmp un nei Rekrutten hannerloossen. An Norwegen ass den Arméidéngscht verflichtend.

Déi intim Kleedungsstécker géifen an engem "hygieneschen" Zoustand un déi nächst Zaldote weidergereecht ginn, huet een norwegeschen Arméisspriecher der ëffentlech-rechtlecher Chaîne NRK géigeniwwer betount. Trotzdeem gouf et - wuel wéineg iwwerraschend - staark Kritik un der ongewéinlecher neier Mesure.

Als Grond fir déi nei Mesure gouf covidbedéngt Materialknappheet genannt. "Mir hunn einfach net genuch op Lager", esou een Arméisspriecher. Fabricken hätten zougemaach an och Transportproblemer am Zesummenhang mat der Pandemie wiere mat un der Situatioun schold.