De Siegfried a Roy wäerten zesummen op eng lescht Rees goen. Hir Äsche sollen nämlech iwwert dem "Mount Charleston" verstreet ginn.

D'Bierger an der Géigend vu Las Vegas hu béide Männer vill bedeit. Wéi dem Siegfried seng Schwëster Dolore Fischbacher der "Bild"-Zeitung erzielt huet, war et dem Zauberer säi leschte Wonsch, seng lescht Rou zesumme mat sengem Partner iwwert dem "Mount Charleston" ze fannen. E Wonsch, deen elo soll an Erfëllung goen.

Fir den éischten Doudesdag vum Siegfried Fischbacher gëtt eng Trauerzeremonie organiséiert. Duerno soll et dann a Richtung Bierger goen. D'Urne vum weltbekannten Duo stinn den Ament nach zu Las Vagas.

Vun 1990 bis 2003 stounge béid Zauberer zesummen op der Bün an hu Geschicht mat hirer Tiger-Show geschriwwen. Kleng a Grouss hu si mat hiren Optrëtter begeeschtert. Keng aner Show hat esou vill Spectateuren ugezu wéi Siegfried & Roy at The Mirage.

Am Alter vun 81 Joer hat de Siegfried den 13. Januar 2021 de Kampf géint de Kriibs verluer. 8 Méint virdrun, den 8. Mee 2020, ass säi Partner Roy un de Suitte vu senger Covid-19-Infektioun verscheet.