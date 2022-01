E Freideg am Live: D'Musekerin an Actrice Elena Spautz, de Multi-Instrumentalist Jérôme Klein an de Kach René Kertz.

D'Elena Spautz sicht ëmmer nees de Wee op d'Bün. Ob am Theater oder mat hirem neien Indie-Pop Duo "Arun". "Medea", "d'Wiederhexen" oder "d'Escher Melusinnen" ware just e puer Produktiounen, an deenen een d'Elena gesi konnt, nieft véier Filmer, an deene si bis elo matgespillt huet. "Arun" ass een Indie-Pop-Duo. No der éischter Single "Take me away" ass fir ganz geschwënn en neie Videoclip geplangt.

De Multi-Instrumentalist Jérôme Klein passt a keen Tirang an ënnerstëtzt d'Lëtzebuerger Musekszeen. Bekannt vu Formatioune wéi Mad Fox, Claire Parsons, Jackie Moontan, Dillendub, Napoleon Gold a Them Lights. Zwee Joer no enger éischter EP an Touren duerch d'ganz Welt, op renomméierte Festivallen wéi zu Montreux an dem Ottawa Jazz Festival, presentéiert hie säin éischte Solo-Album "SONDER". Déi éischt Single heescht "Episode".

Fir de René Kertz ass kachen eng Leidenschaft. Am Buch "Lëtzebuerger Kascht modern opgedëscht" kann ee sech dovunner iwwerzeegen, genee wéi op Facebook. Nieft engem klengen Ofstiecher an dem Lëtzebuerger Pavillon vun der Weltexpo, wou hie mam Kim De Dood Fueskichelcher gemaach huet, dreift hie sech elo um Dubai Autodrome erëm, wou hie wéi déi Jore virdrun den Duwo Racing Team bekacht a wou och den Dylan Pereira vu sengem Talent profitéiere kann.