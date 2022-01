Nom Doud vun hirem Papp Frederik IX. hat si de 14. Januar 1972 den Troun iwwerholl. Zanterhier regéiert d'Margrethe II. sklavefräi an Dänemark.

Déi 81 Joer al Kinnigin ass bekannt fir hir faarweg Outfitten, hiren Optimismus an hire sozialen Engagement. Ma och hir Usproochen un d'Vollek ënnerscheede sech vun anere Royals, well si ëmmer direkt a manner formell schwätzt. Dowéinst ass si och ganz beléift bei hirem Vollek. Ëmfroen no steet iwwert dräi Véierel vun der dänescher Bevëlkerung hannert der Monarchie.

© AFP

D'Feierlechkeete ronderëm hire gëllenen Troun-Jubiläum sinn éischter kleng ausgefall. Wéinst der Corona-Pandemie goufe gréisser Volleksfester op de September verréckelt. No Feierlechkeeten am Parlament zu Kopenhagen goung et fir d'Monarchin op Roskilde, fir d'Graf vun hiren Elteren ze besichen an e Kranz an der Kathedral néierzeleeën.

© AFP

Nieft hire royale Flichten huet déi mëttlerweil aachtfach Groussmamm och vill Zäit mat Traductioune verbruecht. Ënnert anerem huet si e Roman vum Simone de Beauvoir an d'Dänescht iwwersat an ënnert engem Pseudonym verëffentlecht. Ausserdeem huet si Kostümer an Zeenerië fir divers Theaterstécker a Fernseeserien entworf an esouguer eng Neioplo vum J.R.R. Tolkien sengem Klassiker "The Lord of the Rings" 2002 illustréiert. Hir abstrakt Biller sinn an dänesche Muséeën an a Galerien am Ausland ze gesinn.

Un Ofdanke wëll d'Margrethe II. nach net denken. "Ech bleiwen um Troun, bis ech ëmfalen", sou d'Monarchin.