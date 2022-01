Hien ass am Alter vun 91 Joer an engem Spidol zu Vercelli, an der Regioun Piemont verscheet. Dat mellen ënnerschiddlech Noriichtenagencen.

Den Designer gouf wéinst enger Hëftoperatioun an d'Spidol ageliwwert. Hie gëllt als Pionéier vun der Konfektiounsmoud fir Männer am 20. Joerhonnert. Am Alter vun 20 Joer hat hie säi Philosophiestudium ofgebrach, fir nom Doud vu sengem Papp d'Textilfabrick vu senger Famill z'iwwerhuelen. An de 60er Joren huet hien den Giorgio Armani kennegeléiert an als Designer agestallt. 1975 hu sech hier Weeër getrennt, wéi den Armani selwer eng Entreprise gegrënnt huet. Säin éischte Buttek, dee sech exklusiv u Männer geriicht huet, huet seng Dieren 1967 op der Place de la Madeleine zu Paräis opgemaach. Onopdrénglech elegant, e bësse legère - Moud fir den Alldag: sou léisst sech dem Nino Cerruti säi Stil beschreiwen. Vun de 70er Joren un huet hien och Moud fir Fraen entworf. Duerno koum nach Sportskleedung dobäi. Donieft huet hie sech mat senge Parfumen eng international Renommée gemaach. Zu senge Clienten zielen nieft enger Abberzuel Hollywood-Staren och d'Ferrari-Formel-1-Team. Stare wéi den Jack Nicholson, Julia Robert, Richard Gere an Denzel Washington goufe vun him agekleet.