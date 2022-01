D'Covid-Pandemie belaascht eis all. Fir vum Alldag ofzeschalten a wuertwiertlech Loft ze huelen, zitt et déi lescht zwee Joer vill Leit an d'Natur.

Dat war och e Sonndeg de Mëtteg de Fall am Éislek, wou op de Koppen och nach Schnéi louch. An trotz Aschränkunge waren och vill Touristen ënnerwee. En Äisege Wand huet vun der Belsch eriwwer néi Schnéischaueren an d'Land era geblosen. Dobäi huet den Niwwel d'Beem mat enger wäisser Schicht bedeckt. Wanter Wieder, wat vill Leit net dervun ofgehalen huet, eraus an d'Natur ze goen a frësch Loft ze tanken. Jo, et goung souguer nach duer fir eng fatzeg Schnéiball-Schluecht mat de Kanner. Ënnenof zu Klierf war net der Däiwel lass. An awer. Déi, déi de Wee dohi fonnt haten, hunn et net bereit. Fir e Weekend oder och villäicht just e puer Stonnen eraus aus dem Metro-Boulot-Dodo. Sech wuel villen. E gudde Maufel. Argumenter, déi een am Gespréich mat de Leit e Sonndeg de Mëtteg ëmmer nees héieren huet.