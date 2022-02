Mat bal 40 Meter ass dem Jeff Bezos seng nei 430 Milliounen Euro deier Seegelyacht ze grouss, fir ënnert déi historesch Bréck ze passen.

Den Amazon-Grënner Jeff Bezos ass net grad fir seng bescheide Pläng bekannt. 2021 ass hie mat senger eegener Rakéit an de Weltall geflunn, elo mécht hie wéinst Superlativen um Waasser Schlagzeilen.

Den Amerikaner, dee sech mam Elon Musk ëmmer nees un der Spëtzt vun der Lëscht vun de räichste Mënschen op der Äerd ofwiesselt, léisst sech an Holland eng vun deene gréisste Seegelyachte vun der Welt bauen: 430 Milliounen Euro deier, ronn 130 Meter laang a bal 40 Meter héich. De Milliardär huet just ee Problem: Eng historesch Bréck zu Rotterdam verspäert senger Superyacht de Wee un d'Mier.

Dat soll awer net esou bleiwen. D'Stad huet annoncéiert, déi denkmalgeschützte Koningshaven-Bréck aus dem Joer 1878 temporär ofbauen ze loossen. De Jeff Bezos soll dofir d'Käschten droen. A Betrib ass déi fréier Zuchbréck net méi, an awer huet si fir d'Rotterdamer ee staarke Symbolcharakter. Si war eng vun deenen éischte Bauten, déi no de Bombardéierunge vum Zweete Weltkrich nees opgebaut goufen. Bei ville Rotterdamer stéisst d'Erlabnis vun der Stad op Onverständnes, war dach 2017 no Reparaturaarbechte versprach ginn, d'Bréck géing ni méi ofgebaut ginn.