Den 22. Mäerz 1956 koum d’Maria Teresa Mestre zu Havanna op Kuba op d'Welt.

Si huet an der Schwäiz Politikwëssenschafte studéiert, wou si och den deemolege Prënz Henri kennegeléiert huet. 1981 bestit sech d'Koppel. Si huet 5 Kanner.

🎉 Alles Guddes fir de Gebuertsdag!

D’Grande-Duchesse seet Iech Merci fir all Är léif Wënsch! 💌



🎉 Joyeux Anniversaire !

La Grande-Duchesse vous remercie pour tous vos vœux ! 💌



D'Grande-Duchesse Maria Teresa setzt sech a ville Beräicher an, do zum Beispill géint d'Gewalt géint Fraen a Krichsgebidder. Enn Mäerz ass an deem Kader och een internationale Forum, deen op Initiative vun der Grande-Duchesse an d'Liewe geruff gouf. Si engagéiert sech awer och géint d'Aarmut an déi sozial Exklusioun.

PDF: D'Schreiwes vun der Cour grand-ducale.