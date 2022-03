Dëst Joer si wéi gewinnt d'Häre gefuerdert, fir den Dammen eng Bretzel ze kafen. Denke si un dës Traditioun, kënne si sech iwwert en Ouschteree freeën.

De Bretzelssonndeg, och Sonndeg vun Halleffaaschte genannt, ass e Lëtzebuerger Brauch fir Verléifter. E besteet doranner, datt de Mann senger Auserwielten eng Bretzel schenkt. Wëll si sech bei hirem Partner fir dee gudde Maufel revanchéieren, iwwerrascht si hien op Ouschtersonndeg mat engem Schockelasouschteree.

De Vic Duarte, wéi en a senger Epicerie zu Jonglënster um Sonndeg de Moie Bretzelen oder Bratzele verkeeft. / © RTL Mobile Reporter

Awer opgepasst: An engem Schaltjoer ass et ëmgedréint: Da kritt de Mann d'Bretzel an d'Fra d'Ouschteree.

Net just bei frësch Verléiften, mee och bei bestuete Koppele gëtt et dës Traditioun. Bis an d'Mëtt vum 20. Joerhonnert gouf de Brauch virun allem an Dierfer bei der Musel a Sauer ausgefouert, mëttlerweil verwinne sech d'Leit uechter d'Land mat de leckere Bretzelen.

An deem Sënn: Nach séier bei de Bäcker an eng Bretzel kafe goen, soss gëtt et dëst Joer och kee Schockelasee! A fir déijéineg, déi déi klassesch Bretzelen net gären hunn, ginn et och e puer lecker Alternativen.