Eng 83 Joer al Pensionärin aus den USA gëtt verdächtegt, hir Nopere beklaut ze hunn - mat enger besonnesch pelzeger Taktik.

Der Police vun Columbus (Ohio) goufe e ganz spezielle Fall gemellt: D'Nopere vun der Ruth Gregson hate gemellt, reegelméisseg beklaut ze ginn. Hire Verdacht: Déi eeler Damm hätt hir 65 Kazen trainéiert, kleng Wäertgéigestänn matgoen ze loossen.

An tatsächlech: Wéi d'Police d'Ermëttlunge lancéiert huet, konnten d'Beamte gesinn, wéi d'Kaze vun der Pensionärin vun Haus zu Haus geschlach sinn an ëmmer rëm glänzend Géigestänn an d'Haus vun der Fra bruecht hunn. Am Haus selwer goufe Bijouen an aner wäertvoll Géigestänn am Wäert vu 650.000 Dollar fonnt. An nieft de 65 Kazen nach 17 weider Kätzercher.

Déi grouss Fro war awer, wéi huet d'Fra hir Déieren dozou bruecht, Saachen ze klauen? Si huet d'Kaze manipuléiert, andeems et nëmme Fudder gouf, wa si eppes Wäertvolles mat Heem bruecht haten.

D'Seniorin gouf festgeholl an d'Kaze bei den Déiereschutz bruecht.